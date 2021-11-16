Коммунальщики уничтожили травмоопасную кучу снега в Топках

В Топках, на улице Дзержинского накануне полицейские заметили стихийную горку, которую ребята приспособили для зимних развлечений. Стражи закона решили пресечь опасные игры детей возле проезжей части.
— Данная стихийная "горка" была расположенная в непосредственной близости от проезжей части, и, катаясь с нее, юные участники движения рисковали оказаться под колесами транспортных средств, — прокомментировали в ГИБДД Кузбасса.
В результате полицейские сообщили о сомнительном объекте представителям коммунальных служб. Специалисты направили на указанный адрес дорожную технику, которая вывезла весь снег на специальный полигон.
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