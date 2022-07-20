Коммунальщики гнилыми досками обновили подвал дома в Прокопьевске

На платформе "Кузбасс Онлайн" прокопчанка пожаловалась на качество ремонта в подвале своего дома. Женщина указала, что работники коммунальных служб недавно решили обновить кровлю придомового помещение гнилыми досками.

– Сегодня перекрывают крышу подвала гнилыми досками, скорее всего, завтра гниль спилят и зашьют ржавым железом! – сокрушилась местная жительница.

Для подтверждения своих слов, она прикрепила фотографии с результатом "качественного" ремонта. На кадрах видно, что деревянное перекрытие, действительно, не самое новое, а б/у, да и внешний вид совсем ненадежный.