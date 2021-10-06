Коммунальная компания попыталась взыскать с мэрии Кемерова около 240 млн рублей

Согласно данным суда, исковое заявление было подано от АО "Кемеровская генерация", которая решила взыскать с администрации города 239 965 396 рублей в качестве задолженности по выплате субсидий. Компания указала, что в 2018 году мэрия необоснованно определила размер субсидии, снизив ее на указанную сумму.

Как выяснилось, при расчетах представители администрации использовали нормативы расхода тепловой энергии на подогрев горячей воды без учета показателей счетчиков и фактического потребления тепла жителями города. Коммунальщики же, наоборот, рассчитывали положенную им субсидию по показателям приборов. По итогам разбирательства суд решил полностью отклонить требования АО "Кемеровская генерация" о взыскании денег.

Несмотря на решение, теплоснабжающая организация подала апелляционную жалобу. Заседание по ней состоится 20 октября.