Коммунальная авария лишила воды часть жителей кузбасского города

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Ленинск-кузнечане пожаловались на отсутствие воды из-за аварийной ситуации.

Сегодня, 24 мая, в Ленинске-Кузнецком произошел инцидент на трубопроводе в районе села Чусовитино. После этого горожане в социальных сетях начали массово жаловаться на перебои с водоснабжением.

‒ "Весь поток пришел к нам на дачи с грохотом, перекатами и с напором", "Горького нет воды", "Центр тоже без воды", " Завод воды нет", ‒ сообщили кузбассовцы.

Некоторые пользователи поделились снимками, на которых видна вода, текущая из крана тонкой струей.

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Администрация города рассказала, что из-за аварийной ситуации подача воды по водоводу приостановлена для проведения ремонта. Сейчас проводится запитывание резервного трубопровода для сохранения водоснабжения.

‒ В связи с большим разбором воды, в результате создавшейся в социальных сетях паникой, возникли перебои с водоснабжением, ‒ заявили сотрудники мэрии.

Глава города Константин Тихонов отметил, что специалисты будут подвозить воду потребителям.

Видео: Telegram / FBI Ленинск-Кузнецкий

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