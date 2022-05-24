Коммунальная авария лишила воды часть жителей кузбасского города

Сегодня, 24 мая, в Ленинске-Кузнецком произошел инцидент на трубопроводе в районе села Чусовитино. После этого горожане в социальных сетях начали массово жаловаться на перебои с водоснабжением.
‒ "Весь поток пришел к нам на дачи с грохотом, перекатами и с напором", "Горького нет воды", "Центр тоже без воды", " Завод воды нет", ‒ сообщили кузбассовцы.
Некоторые пользователи поделились снимками, на которых видна вода, текущая из крана тонкой струей.
Администрация города рассказала, что из-за аварийной ситуации подача воды по водоводу приостановлена для проведения ремонта. Сейчас проводится запитывание резервного трубопровода для сохранения водоснабжения.
‒ В связи с большим разбором воды, в результате создавшейся в социальных сетях паникой, возникли перебои с водоснабжением, ‒ заявили сотрудники мэрии.
Глава города Константин Тихонов отметил, что специалисты будут подвозить воду потребителям.
Видео: Telegram / FBI Ленинск-Кузнецкий
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