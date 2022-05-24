Коммунальная авария лишила воды часть жителей кузбасского города

Сегодня, 24 мая, в Ленинске-Кузнецком произошел инцидент на трубопроводе в районе села Чусовитино. После этого горожане в социальных сетях начали массово жаловаться на перебои с водоснабжением.

‒ "Весь поток пришел к нам на дачи с грохотом, перекатами и с напором", "Горького нет воды", "Центр тоже без воды", " Завод воды нет", ‒ сообщили кузбассовцы.

Некоторые пользователи поделились снимками, на которых видна вода, текущая из крана тонкой струей.