Коммунальная авария лишила горячей воды часть кемеровчан

На улице Веры Волошиной, что на Южном, жители многоквартирного дома №12 сегодня, в пятницу, 10 июня, были вынуждены доставать тазики и греть воду для утренних процедур в чайнике, поскольку из кранов исчезла горячая вода.

– Горячей воды нет с пяти утра. Позвонили в аварийку, а там сообщили, что где-то произошла авария, – рассказала кемеровчанка AVOKADO.

Журналист связался с представителями местной коммунальной службы, где уточнили, что авария произошла на улице Ульяны Громовой в районе строения №7. Специалисты уже приступили к устранению неполадки. Однако какой характер носит аварийная ситуация, собеседник рассказывать отказался. Как и не стал раскрывать подробности о домах, где исчезла вода.