Коммерческая организация в Кузбассе скопила долг перед сотрудниками в 13 миллионов рублей

В Кузбассе под подозрение в совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы), попал 33-летний директор машиностроительного завода. Предполагается, что мужчина виновен в том, что 144 работника организации остались без зарплаты на общую сумму более 13 миллионов рублей.

Так, по информации, предоставленной в пресс-службе СУ СКР Кузбасса, известно, что подозреваемый с ноября прошлого по апрель текущего года не выполнял своих обязательств по оплате труда сотрудников организации, что в итоге и привело к долгу свыше 10 миллионов рублей перед работниками компании.

В итоге горожане обратились в правоохранительные органы. Сейчас же в рамках расследования будет назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. По ее результатам будет установлено точное количество сотрудников, которые не получили своей зарплаты. Помимо того, будет также выявлено, на что именно тратились деньги организации в указанный выше период времени.

Расследование уголовного дела продолжается.