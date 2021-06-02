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Коммерческая организация в Кузбассе скопила долг перед сотрудниками в 13 миллионов рублей

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144 работника машиностроительного завода в Кемеровской области остались без зарплаты. В обстоятельствах, сопутствующих образования многомиллионной задолженности, разбираются следователи.

В Кузбассе под подозрение в совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы), попал 33-летний директор машиностроительного завода. Предполагается, что мужчина виновен в том, что 144 работника организации остались без зарплаты на общую сумму более 13 миллионов рублей.


Так, по информации, предоставленной в пресс-службе СУ СКР Кузбасса, известно, что подозреваемый с ноября прошлого по апрель текущего года не выполнял своих обязательств по оплате труда сотрудников организации, что в итоге и привело к долгу свыше 10 миллионов рублей перед работниками компании.


В итоге горожане обратились в правоохранительные органы. Сейчас же в рамках расследования будет назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. По ее результатам будет установлено точное количество сотрудников, которые не получили своей зарплаты. Помимо того, будет также выявлено, на что именно тратились деньги организации в указанный выше период времени.


Расследование уголовного дела продолжается.

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