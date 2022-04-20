Комментарий в Интернете лишил кузбассовца 30 000 рублей

Житель Юрги написал в Сети комментарий, который дискредитирует Вооруженные силы России.
Правоохранительные органы установили личность злоумышленника. Им оказался 31-летний местный житель. В его отношении составили протокол по ранее принятой статье о «Публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».
Суд признал мужчину виновным и назначил штраф в размере 30 000 рублей.
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