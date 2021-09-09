Комиссия за расчет картами Visa в магазинах увеличится в 2022 году

Из данных рассылки, которую Visa отправила всем банкам в России, следует, что уже с 1 февраля 2022 года увеличится межбанковская комиссия за прием карт в супермаркетах, ее рост составит с 1% до 1,3%.

При этом льготный тариф на уровне 0,5% полностью не исчезнет, в виде исключения он будет действовать только для крупных торговых сетей. Что касается магазинов бытовой техники и мебели, а также курьерских служб, то они лишатся привилегии.

– Изменение существующих программ нацелено на то, чтобы привести тарифную политику в соответствие с текущими рыночными реалиями, – подчеркнули в американской компании платежной системы, цитирует РБК.

Таким образом, межбанковская комиссия за оплату покупок в магазинах картами в скором времени станет выше.