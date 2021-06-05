Комиссия выяснит обстоятельства утреннего пожара в кемеровском троллейбусе

Как сообщили в пресс-службе Кемеровской электротранспортной компании (КЭТК), после инцидента на проспекте Октябрьский будет организована комиссия, которая займется расследованием причин пожара в троллейбусе.

– Завтра будет создана специальная комиссия в связи с происшествием, – сообщили VSE42.Ru в компании.

Также в КЭТК уточнили, что на маршрут №4, по которому следовал сгоревший троллейбус, выпустят дополнительный транспорт. Отмечается, что пожар не повлиял на график движения.