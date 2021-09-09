Комиссия проголосовала только за одного кандидата на пост главы Кемерова

В среду, 8 сентября, прошло заседание комиссии, на рассмотрении которой находилось четыре кандидата, претендующих занять пост мэра кузбасской столицы, включая действующего главу города Илью Середюка.

По результатам заседания все члены комиссии проголосовали за Середюка. В отношении других кандидатов были разные мнения.

В предстоящую пятницу, 10 сентября, пройдет заседание Совета народных депутатов города Кемерово, где будет решено, кто именно станет главой областного центра, сообщили VSE42.Ru в администрации регионального правительства.