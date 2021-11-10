Чем полезна комбуча
Комбуча – напиток, получающийся в результате взаимодействия дрожжевого гриба с бактериями, впервые появившийся в Китае. Во времена Советского Союза чайный гриб жил в каждом доме, но постепенно о нем забыли. Сейчас же кисловатая ферментированная водичка, имеющая множество полезных свойств, вновь набирает популярность. Кстати, что удивительно, вернуться к комбуче решили на Западе, а не в Китае или России. К сожалению, ее популяризация привела к тому, что на полках магазинов стоят не совсем полезные напитки, по своему составу и пользе не имеющие с чайным грибом ничего общего.
Исследования, связанные с определением пользы или вреда комбучи для человеческого организма, не проводились: до сих пор продукт испытывали лишь на животных. Поэтому сделать точные выводы о его свойствах ученые пока не берутся. Тем не менее можно смело утверждать, что напиток на основе дрожжевого гриба весьма богат питательными веществами и витаминами, прежде всего, группы В. Поскольку комбуча относится к ферментированным продуктам, является она и источником натуральных пробиотиков, полезных для кишечника и всего нашего тела. Здоровая микрофлора – опора иммунитета и пищеварительных процессов, поэтому с этой точки зрения умеренное употребление комбучи может оказать на здоровье самый благоприятный эффект.
Является чайный гриб и антиоксидантом – веществом, активно защищающим печень. Если проводить ферментацию грибного кваса на зеленом чае, можно поспособствовать улучшению самочувствия.
К достоинствам комбучи следует отнести и антибактериальное действие: содержащаяся в напитке уксусная кислота, образующаяся в процессе брожения, не дает вредным микроорганизмам наносить урон нашему телу. Существуют исследования, подтверждающие, что регулярное употребление ферментированного грибного кваса способно угнетать жизнедеятельность опасного золотистого стафилококка.
Снижает напиток и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, не давая концентрироваться в наших сосудах холестериновым бляшкам. То же касается и сахарного диабета второго типа: при регулярном приеме комбучи замедляется расщепление и всасывание углеводов из просвета кишечника. Существует мнение, что чайный гриб способен тормозить рост раковых клеток
Вред чайного гриба
И все же стоит помнить, что комбуча может нанести организму вред. К примеру, если у вас имеется аллергия, поражения печени, проявляющиеся желтухой слизистых и кожных покровов. После приема порции чайного кваса могут возникнуть различные диспепсические нарушения: расстройство стула, повышенное газообразование, рвота и тошнота. Если переборщить с напитком, могут развиться головные и мышечные боли. Чрезмерно концентрированный квас может вредить зубам, расщепляя эмаль за счет высокой кислотности. И, наконец, при диабете второго типа прием комбучи может закончиться возникновением лактоацидоза.
Некоторые врачи не рекомендуют сочетать прием лекарств и употребление чайного гриба. К примеру, если вы пьете противовоспалительные средства, антибиотики или сильные обезболивающие. Кроме того, они рекомендуют пить грибной квас отдельно от еды: либо за час до, либо через час после. Рекомендуемая порция напитка составляет 200-300 миллилитров до трех раз в сутки. Длительность приема – до двух недель.
Домашняя комбуча - полезный напиток, который можно периодически включать в рацион. Но чтобы поддержать здоровье, мало употреблять "суперфуды": необходимо заниматься спортом и правильно питаться. С каких каш нужно начинать свое утро, чтобы всегда чувствовать бодрость, мы рассказали тут.
Источник фото: unsplash.com
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