Чем полезна комбуча

Комбуча – напиток, получающийся в результате взаимодействия дрожжевого гриба с бактериями, впервые появившийся в Китае. Во времена Советского Союза чайный гриб жил в каждом доме, но постепенно о нем забыли. Сейчас же кисловатая ферментированная водичка, имеющая множество полезных свойств, вновь набирает популярность. Кстати, что удивительно, вернуться к комбуче решили на Западе, а не в Китае или России. К сожалению, ее популяризация привела к тому, что на полках магазинов стоят не совсем полезные напитки, по своему составу и пользе не имеющие с чайным грибом ничего общего.

Исследования, связанные с определением пользы или вреда комбучи для человеческого организма, не проводились: до сих пор продукт испытывали лишь на животных. Поэтому сделать точные выводы о его свойствах ученые пока не берутся. Тем не менее можно смело утверждать, что напиток на основе дрожжевого гриба весьма богат питательными веществами и витаминами, прежде всего, группы В. Поскольку комбуча относится к ферментированным продуктам, является она и источником натуральных пробиотиков, полезных для кишечника и всего нашего тела. Здоровая микрофлора – опора иммунитета и пищеварительных процессов, поэтому с этой точки зрения умеренное употребление комбучи может оказать на здоровье самый благоприятный эффект.

Является чайный гриб и антиоксидантом – веществом, активно защищающим печень. Если проводить ферментацию грибного кваса на зеленом чае, можно поспособствовать улучшению самочувствия.

К достоинствам комбучи следует отнести и антибактериальное действие: содержащаяся в напитке уксусная кислота, образующаяся в процессе брожения, не дает вредным микроорганизмам наносить урон нашему телу. Существуют исследования, подтверждающие, что регулярное употребление ферментированного грибного кваса способно угнетать жизнедеятельность опасного золотистого стафилококка.

Снижает напиток и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, не давая концентрироваться в наших сосудах холестериновым бляшкам. То же касается и сахарного диабета второго типа: при регулярном приеме комбучи замедляется расщепление и всасывание углеводов из просвета кишечника. Существует мнение, что чайный гриб способен тормозить рост раковых клеток