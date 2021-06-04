Комары-переносчики глистов и лихорадки появились в России

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В южной части РФ начали замечать опасных комаров, переносящих гельминты и другие заболевания. Об этом жителей страны предупредила заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева. Ее слова передают радио Sputnik.

Как сообщила эксперт, на черноморском побережье появился новый для региона вид комаров – тигровые. Они же, как отметила специалист, являются переносчиками опасных заболеваний. Узнать их можно по черно-белым полоскам на лапках и теле.

- Этого комара раньше у нас никогда не было. А сейчас «комар-тигр» расселился по всей территории Кавказского побережья, добрался до Новороссийска, в Крыму его тоже находят. Он переносит лихорадки денге, Зика, чикунгунья и всякие арбовирусные инфекции, - рассказала журналистам специалист.

Кроме того, она отмечает, что на юге существует множество различных видов комаров, и все они могут быть переносчиками глистов за счет дирофиляриоза – процесса, когда от животного через укус комара в организм человека могут попасть личинки дирофилярий, являющихся круглыми нитевидными гельминтами. Уточняется, что наиболее характерно это для Крыма, в особенности его центральных районов. Осторожность, как предупредила Рославцева, стоит проявить и там, где пасется скот и пребывают сторожевые собаки.


Также отмечается, что именно в Крыму обитают малярийные комары. Помимо того, там же очень много и москитов.


В качестве защиты специалист порекомендовала использовать фумигаторы, репелленты и сетки. Указанные средства помогут уберечь себя от энцефалитных клещей.

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