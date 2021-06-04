Комары-переносчики глистов и лихорадки появились в России

Как сообщила эксперт, на черноморском побережье появился новый для региона вид комаров – тигровые. Они же, как отметила специалист, являются переносчиками опасных заболеваний. Узнать их можно по черно-белым полоскам на лапках и теле.

- Этого комара раньше у нас никогда не было. А сейчас «комар-тигр» расселился по всей территории Кавказского побережья, добрался до Новороссийска, в Крыму его тоже находят. Он переносит лихорадки денге, Зика, чикунгунья и всякие арбовирусные инфекции, - рассказала журналистам специалист.

Кроме того, она отмечает, что на юге существует множество различных видов комаров, и все они могут быть переносчиками глистов за счет дирофиляриоза – процесса, когда от животного через укус комара в организм человека могут попасть личинки дирофилярий, являющихся круглыми нитевидными гельминтами. Уточняется, что наиболее характерно это для Крыма, в особенности его центральных районов. Осторожность, как предупредила Рославцева, стоит проявить и там, где пасется скот и пребывают сторожевые собаки.

Также отмечается, что именно в Крыму обитают малярийные комары. Помимо того, там же очень много и москитов.

В качестве защиты специалист порекомендовала использовать фумигаторы, репелленты и сетки. Указанные средства помогут уберечь себя от энцефалитных клещей.