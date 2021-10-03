Встреча кузбасских спортсменов с "Динамо-ЛО" из Ленинградской области проходила 2 октября. С первых минут матча хозяева поля начали уверенно лидировать, однако по ходу встречи соперничество нарастало. Результаты игры определились на тай-брейке. С итоговым счетом 2:3 победу одержала команда гостей.

- Я могу сказать, что мы очень хорошо начали матч, второй сет был важный, мы контролировали ситуацию, но допустили много своих ошибок. Посмотрим статистику, мы лучше по всем элементам, но мы много ошибались, - отметил Игорь Юричич, главный тренер команды "Кузбасс".

Следующий матч волейболисты из Кузбасса проведут на первом выезде в чемпионате. На арене в Сургуте они встретятся с местной командой "Газпром-Югра". Игра состоится 9 октября.