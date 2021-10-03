Команда ВК "Кузбасс" начала чемпионат России с поражения на домашней арене

0
Фото:  

Волейбольная команда "Кузбасс" провела первый матч чемпионата России на родной арене в Кемерове, однако забрать победу не удалось.

Встреча кузбасских спортсменов с "Динамо-ЛО" из Ленинградской области проходила 2 октября. С первых минут матча хозяева поля начали уверенно лидировать, однако по ходу встречи соперничество нарастало. Результаты игры определились на тай-брейке. С итоговым счетом 2:3 победу одержала команда гостей.

- Я могу сказать, что мы очень хорошо начали матч, второй сет был важный, мы контролировали ситуацию, но допустили много своих ошибок. Посмотрим статистику, мы лучше по всем элементам, но мы много ошибались, - отметил Игорь Юричич, главный тренер команды "Кузбасс".

Следующий матч волейболисты из Кузбасса проведут на первом выезде в чемпионате. На арене в Сургуте они встретятся с местной командой "Газпром-Югра". Игра состоится 9 октября.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29699

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined