Команда Кузбасса примет участие в Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге

В среду, 13 октября, первую пленарную сессию открыла председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая напомнила участникам, что работа форума направлена на решение проблем внутри страны и развитие женской повестки. Тема этого года – "Женщины: глобальная миссия в новой реальности".

В работе Евразийского женского форума примут участие ведущие женщины из России и других стран мира: женщины-парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, глобальных корпораций, деловых кругов, научного сообщества, общественных организаций и благотворительных проектов. В Кузбассе, в рамках выездной сессии Евразийского женского форума, прошел II Международный женский форум с повесткой "Роль женщин в развитии промышленных регионов в условиях меняющегося мира: Сovid-19".

– Уверены, что участие в Третьем Евразийском женском форуме команды Кузбасса будет не просто успешным и плодотворным, но и даст новый импульс развития в сфере попечительства в социальной сфере Кузбасса, – отметила Анна Цивилева.

Ранее команда из Кузбасса приняла участие в дискуссиях на площадках Санкт-Петербургского и Восточного экономических форумов, а также в марафонах практик во время проведения региональной недели Евразийского женского форума.