Команда из России по пляжному волейболу завоевала олимпийское серебро

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Российские спортсмены взяли вторую награду в финальном матче по пляжному волейболу на Олимпиаде в Токио.

От России в соревнованиях по пляжному волейболу выступили Вячеслав Красильников и Олег Стояновский. Первое место спортсмены уступили команде из Норвегии со счетом 0:2 (17:21 и 18:21).


Пляжники впервые стали олимпийскими медалистами: в 2016 году на Олимпийских играх в Бразилии россияне попали на четвертую строчку, не войдя в тройку лучших. Сейчас же третье место ушло спортсменам из Катара.


Таким образом, российская сборная получила уже 17 золотых, 24 серебряных и 22 бронзовых медалей.

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