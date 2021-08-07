Команда из России по пляжному волейболу завоевала олимпийское серебро

От России в соревнованиях по пляжному волейболу выступили Вячеслав Красильников и Олег Стояновский. Первое место спортсмены уступили команде из Норвегии со счетом 0:2 (17:21 и 18:21).

Пляжники впервые стали олимпийскими медалистами: в 2016 году на Олимпийских играх в Бразилии россияне попали на четвертую строчку, не войдя в тройку лучших. Сейчас же третье место ушло спортсменам из Катара.

Таким образом, российская сборная получила уже 17 золотых, 24 серебряных и 22 бронзовых медалей.