Команда из Кузбасса прошла в Высшую лигу КВН

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Команда «Зеленый чемодан» из Гурьевска примет участие в Высшей лиге клуба веселых и находчивых.

В Сочи прошел международный фестиваль КВН «КиВиН – 2022», где одна из кузбасских команд получила возможность принять участие в Высшей лиге.


Гурьевская команда появится в телевизионных играх с февраля 2022 года.


Помимо "Зеленого чемодана", в "КиВиНе" участвовали еще 7 кузбасских команд. Одна из них прошла в Премьер-лигу, еще две — в Первую лигу, поделилась пресс-служба правительства Кузбасса.


За все время участия в КВН Кузбасс дважды выходил в Высшую лигу. «Сибирские богатыри» из КузПИ (сейчас — КузГТУ), в 2010 году — команда «Кембридж».


Да!
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