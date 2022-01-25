Команда из Кузбасса прошла в Высшую лигу КВН

В Сочи прошел международный фестиваль КВН «КиВиН – 2022», где одна из кузбасских команд получила возможность принять участие в Высшей лиге.

Гурьевская команда появится в телевизионных играх с февраля 2022 года.

Помимо "Зеленого чемодана", в "КиВиНе" участвовали еще 7 кузбасских команд. Одна из них прошла в Премьер-лигу, еще две — в Первую лигу, поделилась пресс-служба правительства Кузбасса.

За все время участия в КВН Кузбасс дважды выходил в Высшую лигу. «Сибирские богатыри» из КузПИ (сейчас — КузГТУ), в 2010 году — команда «Кембридж».