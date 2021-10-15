Кольцо на пальце "заставило" страдать маленького кемеровчанина

0

Воспитанник социально-реабилитационного центра в городе Мариинск Кемеровской области после решения украсить свою конечность кольцом попал в больницу.

Из данных Агентства по защите населения и территории Кузбасса следует, что малолетний кузбассовец испытал страдания после того, как надел на свой палец металлическое кольцо, а снять украшение самостоятельно не смог. На помощь к малышу поспешили спасатели.


При помощи специального инструмента им удалось освободить конечность несовершеннолетнего. После чего специалисты передали пострадавшего медицинским работникам для дальнейшего оказания помощи.


При этом в социальной сети появились кадры с операции спасения. На фотографиях можно заметить, что верхняя часть пальца у мальчика налилась кровью, от чего опухла и покраснело. Кольцо удалось отцепить с ребенка болгаркой.

Фото: Агентство по защите населения и территории Кузбасса

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30122

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined