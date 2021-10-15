Из данных Агентства по защите населения и территории Кузбасса следует, что малолетний кузбассовец испытал страдания после того, как надел на свой палец металлическое кольцо, а снять украшение самостоятельно не смог. На помощь к малышу поспешили спасатели.

При помощи специального инструмента им удалось освободить конечность несовершеннолетнего. После чего специалисты передали пострадавшего медицинским работникам для дальнейшего оказания помощи.

При этом в социальной сети появились кадры с операции спасения. На фотографиях можно заметить, что верхняя часть пальца у мальчика налилась кровью, от чего опухла и покраснело. Кольцо удалось отцепить с ребенка болгаркой.