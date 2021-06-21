Колпачки начали пропадать с колес кузбасских водителей из-за челленджа в соцсети

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В Ленинске-Кузнецком владельцы машин обратили внимание на таинственное исчезновение колпачков с колес припаркованных автомобилей. Позже им удалось установить, что к пропаже причастна современная молодежь, которая следовала модным тенденциям в соцсетях.

Так, в сообществе "ВКонтакте" появилась запись, где автор прикрепил подборку видео с публикациями из популярной соцсети. Из съемки следует, что несовершеннолетние хвастаются своими достижениями в челлендже, в рамках которого необходимо собрать коллекцию колпачков от автомобильных колес.

И если раньше был у детей такой прикол и они пи*** (воровали) необычные колпачки на свои велики, то теперь они воруют колпачки ну просто потому что это такой флешмоб в долботоке, сокрушился автовладелец.

Судя по комментариям детские шалости пользователей Сети все-таки не оценили, напротив на принимавших участие в акции детей обрушился шквал критики. Один из зрителей и вовсе заявил, что за подобный поступок ребенок в городе получил "люлей".

Видео: ВКонтакте / "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112"

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