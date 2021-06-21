Колпачки начали пропадать с колес кузбасских водителей из-за челленджа в соцсети

Так, в сообществе "ВКонтакте" появилась запись, где автор прикрепил подборку видео с публикациями из популярной соцсети. Из съемки следует, что несовершеннолетние хвастаются своими достижениями в челлендже, в рамках которого необходимо собрать коллекцию колпачков от автомобильных колес.

– И если раньше был у детей такой прикол и они пи*** (воровали) необычные колпачки на свои велики, то теперь они воруют колпачки ну просто потому что это такой флешмоб в долботоке, – сокрушился автовладелец.

Судя по комментариям детские шалости пользователей Сети все-таки не оценили, напротив на принимавших участие в акции детей обрушился шквал критики. Один из зрителей и вовсе заявил, что за подобный поступок ребенок в городе получил "люлей".