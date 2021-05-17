Колонка рухнула на гитариста во время концерта в Новокузнецке

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Инцидент произошел в ходе концерта, организованного в новокузнецком Арт-сквере, где колонка свалилась на ногу музыканта.

Мероприятие было организовано во второй половине дня в воскресенье, 16 мая. Тогда на сцене с одним из участников музыкальной группы произошел несчастный случай: молодой человек повредил ногу. Причиной стала колонка, которая рухнула на выступающего артиста.


Свидетели случая назвали причиной падения объекта разгул стихии: сильные порывы ветра бушевали в то время в южной столицы Кузбасса.


В комментариях в ходе общения с поклонниками гитарист сообщил, что в результате удара получил ушиб мягких тканей.

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