Колонка рухнула на гитариста во время концерта в Новокузнецке

Мероприятие было организовано во второй половине дня в воскресенье, 16 мая. Тогда на сцене с одним из участников музыкальной группы произошел несчастный случай: молодой человек повредил ногу. Причиной стала колонка, которая рухнула на выступающего артиста.

Свидетели случая назвали причиной падения объекта разгул стихии: сильные порывы ветра бушевали в то время в южной столицы Кузбасса.

В комментариях в ходе общения с поклонниками гитарист сообщил, что в результате удара получил ушиб мягких тканей.