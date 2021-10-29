Коллекторы в Кузбассе получили крупный штраф за психологическое давление на женщину

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Коллекторы получили штраф в несколько десятков тысяч рублей за оказание психологического давления на заемщицу из Кемеровской области.

Жительница Кузбасса оформила займ с микрокредитной компанией на сумму 40 тысяч рублей, однако свои обязательства своевременно не выполнила. Компания привлекла для взимания долга коллекторскую организацию, зарегистрированную в Красноярске. Коллекторы писали женщине текстовые сообщения, в которых они настойчиво требовали погашения долга, указывали на передачу его на "выездное взыскание", унижали честь и достоинство заемщицы. При этом на жительницу Кузбасса оказывалось психологическое давление.


Правоохранителями была проведена проверка, которая выявила нарушение порядка взаимодействия с должницей. В отношении коллекторской организации было возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области.


Суд признал юридическое лицо виновным и назначил наказание в виде административного штрафа в 60 тысяч рублей.

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