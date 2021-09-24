Коллекторы получили штраф за связь с жительницей Кузбасса через почту

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Штраф достался коллекторам из Кемеровской области после того, как они связались с должницей по почте.

Жительница Гурьевска обратилась к судебным приставам с жалобой на коллекторов, которые направляли ей почтовые отправления с просьбой вернуть просроченный долг.


При этом ранее женщина заключила договор займа с микрофинансовой компанией, но вовремя свои обязательства по договору не выполнила.

– Сотрудниками УФССП России по Кемеровской области - Кузбассу была проведена внеплановая проверка, по результатам которой были выявлены нарушения в действиях юридического лица, направленных на возврат просроченной задолженности, – прокомментировали в УФССП Кузбасса.

Кроме того, почтовыми письмами коллекторы оказывали психологическое давление на должницу, поскольку в них были выставлены требования о запрете на выезд гражданки за пределы населенного пункта.


В результате по решению суда юридическое лицо компании было признано виновным по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ "Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности". Государственный орган наказал коллекторскую организацию штрафом в размере 300 тысяч рублей.

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