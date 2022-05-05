Коллекторы получили наказание за психологическое давление на кузбассовца

Прокопчанин заключил договор микрозайма с одной из микрокредитных компаний, но не выплатил задолженность в срок. После этого организация привлекла для возврата денег юридическое лицо, зарегистрированное в Семфирополе. Коллекторы начали звонить кузбассовцу и писать смс, требуя выплатить просроченную задолженность. При этом злоумышленники заявляли, что распространят личные фото прокопчанина в общественных местах, а также испортят репутацию его родственников.

"Сообщения содержали выражения, унижающие честь и достоинство должника, оказывали на него психологическое давление", ‒ отмечают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области.

Юридическое лицо было признано виновным в административном нарушении по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ. Организации назначен штраф в размере 100 000 рублей.