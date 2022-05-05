+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Коллекторы получили наказание за психологическое давление на кузбассовца

0
Фото:  

Симферопольские коллекторы выплатят крупный штраф за угрозы в отношении жителя Кемеровской области.

Прокопчанин заключил договор микрозайма с одной из микрокредитных компаний, но не выплатил задолженность в срок. После этого организация привлекла для возврата денег юридическое лицо, зарегистрированное в Семфирополе. Коллекторы начали звонить кузбассовцу и писать смс, требуя выплатить просроченную задолженность. При этом злоумышленники заявляли, что распространят личные фото прокопчанина в общественных местах, а также испортят репутацию его родственников.

"Сообщения содержали выражения, унижающие честь и достоинство должника, оказывали на него психологическое давление", ‒ отмечают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области.

Юридическое лицо было признано виновным в административном нарушении по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ. Организации назначен штраф в размере 100 000 рублей.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/36027

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined