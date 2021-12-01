Коллекторы получили крупный штраф за давление на кемеровчанку

Жительница кузбасской столицы взяла займ в микрокредитной компании, однако не выполнила свои обязательства в срок. Для возврата задолженности компания обратилась к коллекторской организации, зарегистрированной в Москве. Коллекторы звонили женщине, а также отправляли ей текстовые и голосовые сообщения, в которых сообщали, что расскажут о задолженности работодателю кемеровчанки. Кроме того, работники организации заявляли, что на деньги супруга должницы будет наложен арест. Этим они вводили женщину в заблуждение и оказывали психологическое давление.

Кемеровчанка обратилась к правоохранителям, которые провели проверку действий коллекторов и выявили нарушения. Дело по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ "Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности" было рассмотрено в суде, сообщают в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области.

Суд признал юридическое лицо виновным и назначил наказание в виде штрафа в 300 тысяч рублей.