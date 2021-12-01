Коллекторы получили крупный штраф за давление на кемеровчанку

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Суд в Кемерове взыскал несколько сотен тысяч рублей с коллекторской организации, которая пыталась получить деньги с помощью психологического давления на должницу.

Жительница кузбасской столицы взяла займ в микрокредитной компании, однако не выполнила свои обязательства в срок. Для возврата задолженности компания обратилась к коллекторской организации, зарегистрированной в Москве. Коллекторы звонили женщине, а также отправляли ей текстовые и голосовые сообщения, в которых сообщали, что расскажут о задолженности работодателю кемеровчанки. Кроме того, работники организации заявляли, что на деньги супруга должницы будет наложен арест. Этим они вводили женщину в заблуждение и оказывали психологическое давление.


Кемеровчанка обратилась к правоохранителям, которые провели проверку действий коллекторов и выявили нарушения. Дело по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ "Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности" было рассмотрено в суде, сообщают в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области.


Суд признал юридическое лицо виновным и назначил наказание в виде штрафа в 300 тысяч рублей.

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