Коллекторская организация выплатит штраф за манеру общения с должниками в Кузбассе

0
Фото:  

Коллекторы круглыми сутками донимали жительниц Кемерова и Новокузнецка. При этом, общаясь с клиентами, сотрудники организации не стеснялись в своих выражениях. Вследствие указанных действий, компанию привлекли к административной ответственности.

Сотрудники коллекторского агентства из Новосибирска постоянно общались с жительницами двух кузбасских столиц, используя нецензурную лексику. Причинной регулярных звонков стало то, что у горожанок якобы был долг перед микрофинансовой организацией.


Примечательно, что сами девушки, выслушивавшие оскорбления, никаких займов не брали. В первом случае – долг пытались «выбить» из дочери заемщика, а во втором – из бывшей жены.


Кемеровчанка же «должна» была вернуть микрокредит на сумму 14 тысяч рублей, взятый ее матерью. Горожанке не только отправляли СМС и звонили, но и преследовали ее в социальных сетях.

– Они использовали нецензурные выражения, унижающие честь и достоинство девушки, а также запугивали наступлением неблагоприятных последствий для ее матери и близких ей людей в случае неуплаты долга, – сообщили в пресс-службе УФСПП.

Номер новокузнечанки был добавлен в автоматический обзвон. Несмотря на то, что с женщиной общался «робот» он также материл ее и требовал возврата заемных средств.


Горожанки обратились к правоохранителям. Вследствие по данному факту было возбуждено дело по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ (нарушение прав при взыскании долга). Суд встал на сторону пострадавших от преследований коллекторов девушек. Организации назначили штраф, размер которого составил 100 тысяч рублей.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/24838

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined