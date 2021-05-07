Коллекторская организация выплатит штраф за манеру общения с должниками в Кузбассе

Сотрудники коллекторского агентства из Новосибирска постоянно общались с жительницами двух кузбасских столиц, используя нецензурную лексику. Причинной регулярных звонков стало то, что у горожанок якобы был долг перед микрофинансовой организацией.

Примечательно, что сами девушки, выслушивавшие оскорбления, никаких займов не брали. В первом случае – долг пытались «выбить» из дочери заемщика, а во втором – из бывшей жены.

Кемеровчанка же «должна» была вернуть микрокредит на сумму 14 тысяч рублей, взятый ее матерью. Горожанке не только отправляли СМС и звонили, но и преследовали ее в социальных сетях.

– Они использовали нецензурные выражения, унижающие честь и достоинство девушки, а также запугивали наступлением неблагоприятных последствий для ее матери и близких ей людей в случае неуплаты долга, – сообщили в пресс-службе УФСПП.

Номер новокузнечанки был добавлен в автоматический обзвон. Несмотря на то, что с женщиной общался «робот» он также материл ее и требовал возврата заемных средств.

Горожанки обратились к правоохранителям. Вследствие по данному факту было возбуждено дело по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ (нарушение прав при взыскании долга). Суд встал на сторону пострадавших от преследований коллекторов девушек. Организации назначили штраф, размер которого составил 100 тысяч рублей.