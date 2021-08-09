Коллекторская фирма получила штраф за запугивание и унижение жительниц Кузбасса

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Суд обязал коллекторскую фирму из Новосибирска заплатить десятки тысяч рублей за нарушения при попытке заставить вернуть долг двух жительниц Кузбасса.

Две женщины заключили договор займа с микрокредитной фирмой, но расплатиться вовремя не смогли, что привело к долгам 37 и 79 тыс. рублей. Компания обратилась за помощью к коллекторам, которые начали активно звонить и писать сообщения должницам, унижая и оскорбляя.

— Одной из гражданок сотрудники коллекторского агентства звонили на телефонный номер по месту работы. А также угрожали женщине, что приедут по адресу ее проживания для осмотра имущества с целью его реализации в счет уплаты долга, — рассказали в областном УФССП.

Дело дошло до суда, который признал компанию виновной по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ и обязал агенство выплатить штраф 90 тыс. руб.

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