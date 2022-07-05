Коллектор длиной 8,5 км появится в одном из районов Кемерова

1
Фото:  

Власти кузбасской столицы рассказали об установке масштабного объекта инфраструктуры.

Коллектор "Восточный" будет проложен в Ленинском районе Кемерова. Протяженность канализационного коллектора составит 8,5 км, диаметр – от 600 до 1 200 м. После того, как строительство будет завершено, объект будет полностью обеспечивать водоотведение района.


Планируется, что создание современной инженерной инфраструктуры создаст условия для активного развития Ленинского района кузбасской столицы. Планируется, что на указанной территории будет построено более 1 000 000 км² жилья, а также три школы и восемь детских садов. Об этом рассказал мэр Кемерова Илья Середюк в своем Telegram-канале.


Строительство коллектора началось в 2020 году. На сегодняшний день проходит третий этап, на котором специалисты устроят переливные трубы в районе проспекта Комсомольского. На четвертом этапе строительства коллектор доведут до улицы Марковцева.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/37856

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined