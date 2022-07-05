Коллектор длиной 8,5 км появится в одном из районов Кемерова

Коллектор "Восточный" будет проложен в Ленинском районе Кемерова. Протяженность канализационного коллектора составит 8,5 км, диаметр – от 600 до 1 200 м. После того, как строительство будет завершено, объект будет полностью обеспечивать водоотведение района.

Планируется, что создание современной инженерной инфраструктуры создаст условия для активного развития Ленинского района кузбасской столицы. Планируется, что на указанной территории будет построено более 1 000 000 км² жилья, а также три школы и восемь детских садов. Об этом рассказал мэр Кемерова Илья Середюк в своем Telegram-канале.

Строительство коллектора началось в 2020 году. На сегодняшний день проходит третий этап, на котором специалисты устроят переливные трубы в районе проспекта Комсомольского. На четвертом этапе строительства коллектор доведут до улицы Марковцева.