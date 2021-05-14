Коллега избил украинского депутата в эфире ТВ-шоу

Бывший депутат Верховной Рады Олег Барна в эфире передачи "Политика без правил" вступил в спор с коллегой, депутатом от фракции "Слуга народа" Дмитрием Соломчуком. Конфликт между политиками разгорелся из-за вопроса о целесообразности запуска на Украине рынка земли.

Вскоре после начала ссоры мужчины перешли к оскорблениям. В ходе словесной перепалки Барна встал со своего места, повалил Соломчука на кресло и нанес ему несколько ударов кулаком. Украинских политиков удалось успокоить только блягодаря тому. что вмешались телеведущие. Об этом пишет РИА "Новости".