Количество заразившихся вирусами кузбассовцев резко увеличилось за неделю

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За минувшую неделю в Кузбассе на респираторные инфекции пожаловалось гораздо больше людей, чем неделей ранее. Эпидемический порог оказался превышен на 115,8 %.

Случаи заражения острыми респираторными вирусными инфекциями резко участились в Кузбассе за минувшую неделю. Так, за период с 22 по 28 ноября врачи выявили 31,8 заболевших граждан. Специалисты Роспотребнадзора отметили, что эпидемический порог на территории региона превышен на 115,8 %.


Стоит отметить, что ранее показатели были значительно ниже: 24,6 тысячи больных и превышение на 85,2%.


Лабораторное исследование клинического материала проведено от 224 больных. У 97 человек установлена этиология, а у 58 из них обнаружен грипп А (H3N2). Таким образом, каждый четвертый из обследованных больных (25%) оказался заражен гриппом. При этом неделей ранее вирус гриппа А был найден только у 20% проверенных.


С ситуацией по COVID-19 дела обстоят немного иначе. С 22 по 28 ноября в Кемеровской области врачи зарегистрировали 2 648 случаев. Уровень заболеваемости снизился на 3,3 %.

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