Количество заразившихся COVID-19 за сутки вновь увеличилось в Кузбассе

Согласно официальной информации на утро 10 декабря, 356 кузбассовцев заболели коронавирусом за прошедшие сутки. Общее количество заболевших в регионе с начала пандемии достигло 78 025 человек.

Власти Кемеровской области обозначили количество новых пациентов с COVID-19 в муниципалитетах:

Анжеро-Судженский городской округ — 17

Беловский городской округ — 30

Калтанский городской округ — 5

Кемеровский городской округ — 70

Ленинск-Кузнецкий городской округ — 26

Междуреченский городской округ — 31

Мысковский городской округ — 9

Новокузнецкий городской округ — 55

Осинниковский городской округ — 18

Полысаевский городской округ — 7

Прокопьевский городской округ — 20

Тайгинский городской округ — 4

Юргинский городской округ — 19

Беловский муниципальный район — 4

Гурьевский муниципальный район — 4

Кемеровский муниципальный округ — 1

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ — 4

Мариинский муниципальный район — 2

Новокузнецкий муниципальный район — 6

Промышленновский муниципальный округ — 13

Тисульский муниципальный район — 1

Топкинский муниципальный округ — 3

Юргинский муниципальный округ — 2

Яйский муниципальный район — 2

Яшкинский муниципальный район — 3

Кроме того, за минувшие сутки четверо кузбассовцев скончались от последствий коронавирусной инфекции. Общее количество жертв опасного вируса достигло 1 615 человек. Согласно данным властей, за прошедшие 24 часа вылечились 253 кузбассовца, проходят лечение 5 748 жителей региона. Под наблюдением специалистов остаются 12 815 человек.