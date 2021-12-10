Количество заразившихся COVID-19 за сутки вновь увеличилось в Кузбассе

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Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Кемеровской области выросло за минувшие 24 часа.

Согласно официальной информации на утро 10 декабря, 356 кузбассовцев заболели коронавирусом за прошедшие сутки. Общее количество заболевших в регионе с начала пандемии достигло 78 025 человек.


Власти Кемеровской области обозначили количество новых пациентов с COVID-19 в муниципалитетах:


Анжеро-Судженский городской округ — 17
Беловский городской округ — 30
Калтанский городской округ — 5
Кемеровский городской округ — 70
Ленинск-Кузнецкий городской округ — 26
Междуреченский городской округ — 31
Мысковский городской округ — 9
Новокузнецкий городской округ — 55
Осинниковский городской округ — 18
Полысаевский городской округ — 7
Прокопьевский городской округ — 20
Тайгинский городской округ — 4
Юргинский городской округ — 19
Беловский муниципальный район — 4
Гурьевский муниципальный район — 4
Кемеровский муниципальный округ — 1
Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ — 4
Мариинский муниципальный район — 2
Новокузнецкий муниципальный район — 6
Промышленновский муниципальный округ — 13
Тисульский муниципальный район — 1
Топкинский муниципальный округ — 3
Юргинский муниципальный округ — 2
Яйский муниципальный район — 2
Яшкинский муниципальный район — 3


Кроме того, за минувшие сутки четверо кузбассовцев скончались от последствий коронавирусной инфекции. Общее количество жертв опасного вируса достигло 1 615 человек. Согласно данным властей, за прошедшие 24 часа вылечились 253 кузбассовца, проходят лечение 5 748 жителей региона. Под наблюдением специалистов остаются 12 815 человек.

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