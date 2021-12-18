Количество заразившихся COVID-19 в Кузбассе увеличилось за сутки

Согласно официальной информации на утро 18 декабря, 351 кузбассовец заразился коронавирусом за минувшие 24 часа. Таким образом, общее количество заболевших в регионе с начала пандемии увеличилось до 80 853 человека.
Данные о суточном приросте в муниципалитетах области следующие:
Анжеро-Судженский городской округ — 11
Беловский городской округ — 12
Березовский городской округ — 7
Калтанский городской округ — 5
Кемеровский городской округ — 66
Киселевский городской округ — 14
Краснобродский городской округ — 1
Ленинск-Кузнецкий городской округ — 23
Междуреченский городской округ — 22
Мысковский городской округ — 10
Новокузнецкий городской округ — 71
Осинниковский городской округ — 5
Полысаевский городской округ — 7
Прокопьевский городской округ — 17
Тайгинский городской округ — 2
Юргинский городской округ — 13
Беловский муниципальный район — 3
Гурьевский муниципальный район — 5
Ижморский муниципальный район — 2
Кемеровский муниципальный округ — 3
Крапивинский муниципальный округ — 1
Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ — 3
Мариинский муниципальный район — 2
Новокузнецкий муниципальный район — 14
Прокопьевский муниципальный район — 4
Промышленновский муниципальный округ — 13
Тисульский муниципальный район — 1
Топкинский муниципальный округ — 5
Тяжинский муниципальный район — 1
Чебулинский муниципальный округ — 1
Юргинский муниципальный округ — 2
Яйский муниципальный район — 4
Яшкинский муниципальный район — 1
Кроме того, за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались четверо жителей региона. Общее количество жертв COVID-19 достигло отметки в 1 651 человека. За минувшие 24 часа выписаны 256 кузбассовцев, 6 522 человека продолжают лечение. Под медицинским наблюдением остаются 10 463 жителя области.
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