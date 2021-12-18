Количество заразившихся COVID-19 в Кузбассе увеличилось за сутки

0
Фото:  

Власти Кемеровской области обозначили суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией.

Согласно официальной информации на утро 18 декабря, 351 кузбассовец заразился коронавирусом за минувшие 24 часа. Таким образом, общее количество заболевших в регионе с начала пандемии увеличилось до 80 853 человека.


Данные о суточном приросте в муниципалитетах области следующие:


Анжеро-Судженский городской округ — 11
Беловский городской округ — 12
Березовский городской округ — 7
Калтанский городской округ — 5
Кемеровский городской округ — 66
Киселевский городской округ — 14
Краснобродский городской округ — 1
Ленинск-Кузнецкий городской округ — 23
Междуреченский городской округ — 22
Мысковский городской округ — 10
Новокузнецкий городской округ — 71
Осинниковский городской округ — 5
Полысаевский городской округ — 7
Прокопьевский городской округ — 17
Тайгинский городской округ — 2
Юргинский городской округ — 13
Беловский муниципальный район — 3
Гурьевский муниципальный район — 5
Ижморский муниципальный район — 2
Кемеровский муниципальный округ — 3
Крапивинский муниципальный округ — 1
Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ — 3
Мариинский муниципальный район — 2
Новокузнецкий муниципальный район — 14
Прокопьевский муниципальный район — 4
Промышленновский муниципальный округ — 13
Тисульский муниципальный район — 1
Топкинский муниципальный округ — 5
Тяжинский муниципальный район — 1
Чебулинский муниципальный округ — 1
Юргинский муниципальный округ — 2
Яйский муниципальный район — 4
Яшкинский муниципальный район — 1


Кроме того, за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались четверо жителей региона. Общее количество жертв COVID-19 достигло отметки в 1 651 человека. За минувшие 24 часа выписаны 256 кузбассовцев, 6 522 человека продолжают лечение. Под медицинским наблюдением остаются 10 463 жителя области.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/31885

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined