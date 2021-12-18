Количество заразившихся COVID-19 в Кузбассе увеличилось за сутки

Согласно официальной информации на утро 18 декабря, 351 кузбассовец заразился коронавирусом за минувшие 24 часа. Таким образом, общее количество заболевших в регионе с начала пандемии увеличилось до 80 853 человека.

Данные о суточном приросте в муниципалитетах области следующие:

Анжеро-Судженский городской округ — 11

Беловский городской округ — 12

Березовский городской округ — 7

Калтанский городской округ — 5

Кемеровский городской округ — 66

Киселевский городской округ — 14

Краснобродский городской округ — 1

Ленинск-Кузнецкий городской округ — 23

Междуреченский городской округ — 22

Мысковский городской округ — 10

Новокузнецкий городской округ — 71

Осинниковский городской округ — 5

Полысаевский городской округ — 7

Прокопьевский городской округ — 17

Тайгинский городской округ — 2

Юргинский городской округ — 13

Беловский муниципальный район — 3

Гурьевский муниципальный район — 5

Ижморский муниципальный район — 2

Кемеровский муниципальный округ — 3

Крапивинский муниципальный округ — 1

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ — 3

Мариинский муниципальный район — 2

Новокузнецкий муниципальный район — 14

Прокопьевский муниципальный район — 4

Промышленновский муниципальный округ — 13

Тисульский муниципальный район — 1

Топкинский муниципальный округ — 5

Тяжинский муниципальный район — 1

Чебулинский муниципальный округ — 1

Юргинский муниципальный округ — 2

Яйский муниципальный район — 4

Яшкинский муниципальный район — 1

Кроме того, за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались четверо жителей региона. Общее количество жертв COVID-19 достигло отметки в 1 651 человека. За минувшие 24 часа выписаны 256 кузбассовцев, 6 522 человека продолжают лечение. Под медицинским наблюдением остаются 10 463 жителя области.