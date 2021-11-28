Количество заразившихся COVID-19 в Кузбассе увеличилось за сутки

Согласно официальной сводке на утро 28 ноября, за прошедшие сутки в Кузбассе было выявлено 378 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Кроме того, стало известно о четырех новых жертвах опасного вируса.

Власти региона обнародовали суточный прирост заболевших в разных муниципалитетах:

Новокузнецк – 63, Кемерово – 62, Междуреченск – 34, Прокопьевск – 29, Белово – 22, Осинники – 22, Анжеро-Судженск – 15, Калтан – 14, Юрга – 14, Мыски – 13, Новокузнецкий МР – 12, Ленинск-Кузнецкий – 11, Киселевск – 10, Березовский – 7, Промышленновский МО – 7, Гурьевский МО – 6, Топкинский МО – 6, Полысаево – 5, Тайга – 5, Яшкинский МО – 5, Яйский МО – 3, Краснобродский – 2, Ленинск-Кузнецкий МО – 2, Юргинский МО – 2, Беловский МО – 1, Ижморский МО – 1, Кемеровский МО – 1, Мариинский МО – 1, Прокопьевский МО – 1, Тяжинский МО – 1, Чебулинский МО – 1

Таким образом, общее количество заболевших COVID-19 в Кемеровской области с начала пандемии достигло 73 643 человек, умерших – 1 568. За минувшие 24 часа выписаны 249 кузбассовцев, еще 4 450 продолжают лечение. Под наблюдением специалистов на утро 28 ноября остаются 18 655 жителей региона.