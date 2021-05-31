Количество заразившихся COVID-19 кузбассовцев превысило 37 000 человек

По состоянию на 11:00 31 мая, в течение последних суток заражение коронавирусом подтвердилось у 53 человек в Кемеровской области. Новых заболевших выявили в 13 территориях региона. Больше всего зараженных обнаружили в областном центре.

— Кемерово - 16, Новокузнецк - 15, Междуреченск - 8, Анжеро-Судженск - 3, по 2 - Ленинск-Кузнецкий и Юрга, по 1 - Белово, Кемеровский МО, Мариинский МР, Новокузнецкий МР, Таштагольский МР, Топкинский МО, Тяжинский МР, — сообщили в штабе по охране здоровья населения в Кузбассе.

Двое пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Кемеровской области за прошедшие сутки. В целом с начала пандемии в регионе заболели 37 027 человек, из них 35 708 вылечились, в том числе 56 — за последние сутки.

На сегодняшний день на лечении в Кузбассе находятся 595 больных, еще 1 805 остаются под наблюдением.