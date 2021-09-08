Количество зараженных COVID-19 кузбассовцев увеличилось на 170 человек за сутки

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В этот раз наибольший прирост новых ковидных больных зафиксирован в Новокузнецке.

По данным властей на 11:00 8 сентября, с опасной инфекцией в Кузбассе за последний день столкнулись еще 170 жителей региона. Таким образом, общее число случаев заболевания составляет 53 236. Новые заболевшие живут в следующих муниципалитетах:


Новокузнецк-33, Кемерово-30, Междуреченск-14, Белово-13, Анжеро-Судженск-11, Прокопьевск-10, Юрга-8, Осинники-7, по 5-Мыски и Промышленновский МО, по 3-Калтан, Краснобродский, Ленинск-Кузнецкий, Тайга, Беловский МР и Новокузнецкий МР, по 2-Березовский, Киселевск, Гурьевский МР, Ижморский МР, Кемеровский МО, Прокопьевский МО и Яйский МР, по 1-Полысаево и Яшкинский МР.


Вместе с тем за минувшие сутки скончались шесть человек с выявленным COVID-19 (1 179 всего). На лечении находится 1 541 человек, а под наблюдением — 9 269.

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