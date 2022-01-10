Количество заболевших коронавирусом увеличилось за сутки в Кузбассе

Согласно официальной информации на утро 10 января, 250 кузбассовцев заболели COVID-19 за минувшие сутки. Таким образом, общее количество заразившихся опасным вирусом с начала пандемии в регионе увеличилось до 87 964 человек. Кроме того, за прошедшие 24 часа коронавирус унес жизни нескольких жителей области.

За сутки выздоровели 328 человек, которым ранее был поставлен диагностирован COVID-19. Продолжают лечение 6 544 кузбассовца, под наблюдением специалистов остаются 3 954 жителя Кемеровской области.