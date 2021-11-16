Количество заболевших COVID-19 в Кузбассе за сутки резко увеличилось

Согласно официальным данным на утро 16 ноября, за минувшие сутки коронавирусной инфекцией заразились 380 кузбассовцев. Еще трое жителей региона скончались от последствий опасного вируса.
Количество заболевших на разных территориях области следующее:
Кемерово – 59, Новокузнецк – 55, Междуреченск – 30, Прокопьевск – 29, Осинники – 24, Белово – 21, Ленинск-Кузнецкий – 19, Мыски – 19, Киселевск – 16, Новокузнецкий МР – 16, Калтан – 14, Полысаево – 9, Юрга – 9, Анжеро-Судженск – 8, Березовский – 8, Беловский МО – 8, Ижморский МО – 4, Юргинский МО – 4, Кемеровский МО – 3 , Ленинск-Кузнецкий МО – 3, Прокопьевский МО – 3, Яшкинский МО – 3, Краснобродский – 2, Тайга – 2, Мариинский МО – 2, Таштагольский МР – 2, Гурьевский МО – 1, Крапивинский МО – 1, Промышленновский МО – 1, Тисульский МО – 1, Топкинский МО – 1, Тяжинский МО – 1, Чебулинский МО – 1, Яйский МО – 1.
Всего на сегодняшний день было зарегистрировано 69 013 случаев заражения коронавирусом в Кузбассе. Жертвами COVID-19 за все время пандемии стали 1 522 жителя региона. За минувшие сутки выздоровели 298 человек, продолжают лечение 2 967 пациентов. Под присмотром специалистов ‒ 13 852 кузбассовца.
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