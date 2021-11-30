Количество заболевших COVID-19 в Кузбассе выросло за сутки

0
Фото:  

Власти Кемеровской области сообщили о нескольких сотнях заразившихся коронавирусной инфекцией за минувшие 24 часа.

Согласно официальным данным на утро 30 ноября, в Кузбассе было зафиксировано 376 случаев заболевания коронавирусом. Общее количество жителей региона, заразившихся COVID-19 с начала пандемии, увеличилось до 74 396 человек.


По данным властей, на разных территориях области наблюдается следующий суточный прирост заболевших:


Новокузнецк – 73, Кемерово – 68, Междуреченск – 39, Прокопьевск – 32, Осинники – 22, Белово – 18, Юрга – 17, Мыски – 15, Анжеро-Судженск – 13, Калтан – 11, Киселевск – 8, Топкинский МО – 8, Гурьевский МО – 6, Новокузнецкий МР – 6, Ижморский МО – 5, Промышленновский МО – 4, Березовский – 3, Ленинск-Кузнецкий – 3, Тайга – 3, Крапивинский МО – 3, Яшкинский МО – 3, Мариинский МО – 2, Прокопьевский МО – 2, Тяжинский МО – 2, Яйский МО – 2, Краснобродский – 1, Полысаево – 1, Беловский МО – 1, Кемеровский МО – 1, Ленинск-Кузнецкий МО – 1, Тисульский МО – 1, Чебулинский МО – 1, Юргинский МО – 1


Кроме того, за прошедшие сутки от последствий опасного вируса скончались четверо кузбассовцев. Всего с начала пандемии жертвами COVID-19 стали 1 575 жителей региона. За минувшие 24 часа выписаны 252 человека, 4 691 находятся на лечении от коронавирусной инфекции. Еще 17 478 кузбассовцев ‒ под наблюдением специалистов.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/31493

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined