Количество заболевших COVID-19 в Кузбассе выросло за сутки

Согласно официальным данным на утро 30 ноября, в Кузбассе было зафиксировано 376 случаев заболевания коронавирусом. Общее количество жителей региона, заразившихся COVID-19 с начала пандемии, увеличилось до 74 396 человек.

По данным властей, на разных территориях области наблюдается следующий суточный прирост заболевших:

Новокузнецк – 73, Кемерово – 68, Междуреченск – 39, Прокопьевск – 32, Осинники – 22, Белово – 18, Юрга – 17, Мыски – 15, Анжеро-Судженск – 13, Калтан – 11, Киселевск – 8, Топкинский МО – 8, Гурьевский МО – 6, Новокузнецкий МР – 6, Ижморский МО – 5, Промышленновский МО – 4, Березовский – 3, Ленинск-Кузнецкий – 3, Тайга – 3, Крапивинский МО – 3, Яшкинский МО – 3, Мариинский МО – 2, Прокопьевский МО – 2, Тяжинский МО – 2, Яйский МО – 2, Краснобродский – 1, Полысаево – 1, Беловский МО – 1, Кемеровский МО – 1, Ленинск-Кузнецкий МО – 1, Тисульский МО – 1, Чебулинский МО – 1, Юргинский МО – 1

Кроме того, за прошедшие сутки от последствий опасного вируса скончались четверо кузбассовцев. Всего с начала пандемии жертвами COVID-19 стали 1 575 жителей региона. За минувшие 24 часа выписаны 252 человека, 4 691 находятся на лечении от коронавирусной инфекции. Еще 17 478 кузбассовцев ‒ под наблюдением специалистов.