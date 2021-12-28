Количество заболевших COVID-19 в Кузбассе увеличилось за сутки

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Медики зафиксировали новые случаи заражения коронавирусной инфекцией за минувшие 24 часа.

По состоянию на утро 28 декабря, 332 кузбассовца заболели коронавирусом за прошедшие сутки. Таким образом, общее количество случаев заражения COVID-19 в регионе выросло до 84 298.


Власти Кемеровской области сообщили о следующем приросте заболевших за 24 часа на разных территориях:


Новокузнецк-71, Кемерово-67, Междуреченск-35, Юрга-23, по 22-Белово и Ленинск-Кузнецкий, Анжеро-Судженск-14, Прокопьевск-10, по 7-Калтан и Новокузнецкий МР, по 6-Березовский, Топкинский МО и Юргинский МО, Полысаево-4, по 3-Киселевск, Мыски, Осинники и Промышленновский МО, по 2-Гурьевский МР, Кемеровский МО, Крапивинский МО, Тяжинский МР и Яйский МР, по 1-Краснобродский, Тайга, Беловский МР, Ижморский МР, Ленинск-Кузнецкий МО, Мариинский МР, Прокопьевский МО, Тисульский МР, Чебулинский МО и Яшкинский МР.


Кроме того, за минувшие сутки от опасного вируса скончались пятеро кузбассовцев. Всего в регионе было зарегистрировано 1 700 смертей от COVID-19. За прошедшие 24 часа выписаны 306 человек, 7 166 пациентов продолжают лечение от коронавируса. Под наблюдением специалистов остаются 8 643 жителя Кемеровской области.

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