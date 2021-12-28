Количество заболевших COVID-19 в Кузбассе увеличилось за сутки

По состоянию на утро 28 декабря, 332 кузбассовца заболели коронавирусом за прошедшие сутки. Таким образом, общее количество случаев заражения COVID-19 в регионе выросло до 84 298.

Власти Кемеровской области сообщили о следующем приросте заболевших за 24 часа на разных территориях:

Новокузнецк-71, Кемерово-67, Междуреченск-35, Юрга-23, по 22-Белово и Ленинск-Кузнецкий, Анжеро-Судженск-14, Прокопьевск-10, по 7-Калтан и Новокузнецкий МР, по 6-Березовский, Топкинский МО и Юргинский МО, Полысаево-4, по 3-Киселевск, Мыски, Осинники и Промышленновский МО, по 2-Гурьевский МР, Кемеровский МО, Крапивинский МО, Тяжинский МР и Яйский МР, по 1-Краснобродский, Тайга, Беловский МР, Ижморский МР, Ленинск-Кузнецкий МО, Мариинский МР, Прокопьевский МО, Тисульский МР, Чебулинский МО и Яшкинский МР.

Кроме того, за минувшие сутки от опасного вируса скончались пятеро кузбассовцев. Всего в регионе было зарегистрировано 1 700 смертей от COVID-19. За прошедшие 24 часа выписаны 306 человек, 7 166 пациентов продолжают лечение от коронавируса. Под наблюдением специалистов остаются 8 643 жителя Кемеровской области.