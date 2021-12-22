Количество заболевших COVID-19 в Кузбассе увеличилось за сутки

По состоянию на утро 22 декабря, 349 кузбассовцев заболели коронавирусом за минувшие сутки. Таким образом общее количество случаев заражения опасным вирусом в регионе увеличилось до 82 255.
Согласно данным властей Кемеровской области, суточный прирост заболевших в муниципалитетах следующий:
Новокузнецк – 75, Кемерово – 70, Юрга – 30, Междуреченск – 25, Прокопьевск – 21, Ленинск-Кузнецкий – 20, Анжеро-Судженск – 15, Белово – 14, Промышленновский МО – 7, Мыски – 5, Полысаево – 5, Гурьевский МО – 5, Новокузнецкий МР – 5, Топкинский МО – 5, Юргинский МО – 5, Березовский – 4, Калтан – 4, Осинники – 4, Киселевск – 3, Ленинск-Кузнецкий МО – 3, Тяжинский МО – 3, Яйский МО – 3, Яшкинский МО – 3, Беловский МО – 2, Ижморский МО – 2, Кемеровский МО – 2, Крапивинский МО – 2, Прокопьевский МО – 2, Тисульский МО – 2, Краснобродский – 1, Марииснкий МО – 1, Тайга – 1.
Кроме того, за прошедшие 24 часа от последствий COVID-19 скончались несколько кузбассовцев. Всего коронавирус унес жизни 1 671 жителя региона. За минувшие сутки выписаны 267 человек, 6 840 пациентов остаются на лечении. Под наблюдением медиков 10 376 кузбассовцев.
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