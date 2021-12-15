Количество заболевших COVID-19 в Кузбассе увеличилось за сутки

По информации на утро 15 декабря, за минувшие сутки коронавирусом заболели 350 кузбассовцев. Таким образом, общее количество заразившихся с начала пандемии в регионе увеличилось до 79 795 человек. Всего COVID-19 унес жизни 1 636 жителей области ‒ за прошедшие 24 часа от последствий опасного вируса скончались шестеро человек.

Власти региона обозначили следующий суточный прирост в муниципалитетах:

Новокузнецк – 70, Кемерово – 68, Междуреченск – 32, Белово – 27, Юрга – 18, Анжеро-Судженск – 14, Мыски – 14, Кемеровский МО – 10, Березовский – 9, Ленинск-Кузнецкий – 9, Гурьевский МО – 9, Топкинский МО – 9, Осинники – 8, Прокопьевск – 7, Беловский МО – 6, Калтан – 5, Ленинск-Кузнецкий МО – 4, Тисульский МО – 4, Юргинский МО – 4, Яйский МО – 4, Яшкинский МО – 4, Новокузнецкий МР – 3, Краснобродский – 2, Полысаево – 2, Тайга – 2, Ижморский МО – 2, Мариинский МО – 2, Чебулинский МО – 2.

За сутки 255 жителей Кемеровской области выздоровели, 6 246 лечатся от коронавируса. Под наблюдением специалистов остаются 11 922 человека.