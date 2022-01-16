Количество заболевших COVID-19 в Кузбассе резко возросло

По данным сводки на утро 16 января, за минувшие сутки 248 кузбассовцев заболели коронавирусом. Напомним, что всего четыре дня назад суточный прирост заразившихся COVID-19 в Кемеровской области составлял менее 200 человек.
Таким образом, всего с начала пандемии заболели коронавирусом 89 266 кузбассовцев. За прошедшие 24 часа в Кемеровской области зарегистрированы несколько новых жертв коронавирусной инфекции. При этом за минувшие сутки выздоровели 293 человека, продолжили лечение 6 012 пациентов. Под наблюдением медиков остается 5 031 житель региона.
Напомним, что в условиях роста заболеваемости власти Кузбасса разрешили населению отпраздновать Крещение, но с соблюдением мер безопасности.
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