Количество заболевших COVID-19 в Кузбассе резко возросло

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Власти Кемеровской области сообщили о почти 250 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией.

По данным сводки на утро 16 января, за минувшие сутки 248 кузбассовцев заболели коронавирусом. Напомним, что всего четыре дня назад суточный прирост заразившихся COVID-19 в Кемеровской области составлял менее 200 человек.
Таким образом, всего с начала пандемии заболели коронавирусом 89 266 кузбассовцев. За прошедшие 24 часа в Кемеровской области зарегистрированы несколько новых жертв коронавирусной инфекции. При этом за минувшие сутки выздоровели 293 человека, продолжили лечение 6 012 пациентов. Под наблюдением медиков остается 5 031 житель региона.
Напомним, что в условиях роста заболеваемости власти Кузбасса разрешили населению отпраздновать Крещение, но с соблюдением мер безопасности.
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