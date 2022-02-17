Количество выпускников кузбасских школ резко сократится

Министр науки и высшего образования региона Ирина Ганиева заявила, что число школьников, закончивших 11-й класс, в Кемеровской области в 2022 году сократится на 13,7% в сравнении с предыдущими годами.

– В 2021 году в Кузбассе было 10760 выпускников школ. В этом году будет немного меньше, – передает VSE42.Ru слова главы министерства.

Резкое сокращение их количества областной чиновник объяснила "демографическими волнами". Также она отметила, что снижение выпускников кузбасских школ продлится как минимум три года.