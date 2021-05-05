Количество ветеранов сократилось почти на треть за год в Кузбассе

В региональном отделении Пенсионного фонда сообщили, что на данный момент в Кемеровской области пенсионные выплаты получают 328 участников и инвалидов ВОВ. При этом 234 человека из указанного числа – это участники, а оставшиеся 94 – инвалиды.

Стоит отметить, что в апреле их общее количество достигало 330 – два человека не дожили несколько недель до 76-й годовщины Победы, передает сайт VSE42.Ru комментарий от ПФР.

Сейчас пенсию в Кузбассе выплачивают 5 778 труженикам тыла, 234 бывшим узникам концлагерей, 159 награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и 2 648 вдовам ветеранов. Средний размер пенсионных выплат для участника ВОВ достигает 44,7 тыс. рублей, а с учетом мер социальной поддержки (ЕДВ и ДЕМО) общий уровень их пенсионного обеспечения составляет в среднем 51,5 тыс. рублей.

В ПФР напомнили, что за апрель 2021 года ветераны боевых действий времен ВОВ получили ежегодную выплату по 10 000 рублей.

За год число живых участников и инвалидов Великой отечественной войны сократилось на 33 %, а общее число ветеранов войны сократилось на 25 %, с 8619 до 6499 человек. Годом ранее в Кузбассе проживали 498 ветеранов ВОВ (участников и инвалидов). Таким образом, их количество всего за год сократилось на треть.