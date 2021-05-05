Количество ветеранов сократилось почти на треть за год в Кузбассе

0
Фото:  

За минувшие 12 месяцев число ветеранов Великой Отечественной войны в Кемеровской области значительно сократилось.

В региональном отделении Пенсионного фонда сообщили, что на данный момент в Кемеровской области пенсионные выплаты получают 328 участников и инвалидов ВОВ. При этом 234 человека из указанного числа – это участники, а оставшиеся 94 – инвалиды.


Стоит отметить, что в апреле их общее количество достигало 330 – два человека не дожили несколько недель до 76-й годовщины Победы, передает сайт VSE42.Ru комментарий от ПФР.


Сейчас пенсию в Кузбассе выплачивают 5 778 труженикам тыла, 234 бывшим узникам концлагерей, 159 награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и 2 648 вдовам ветеранов. Средний размер пенсионных выплат для участника ВОВ достигает 44,7 тыс. рублей, а с учетом мер социальной поддержки (ЕДВ и ДЕМО) общий уровень их пенсионного обеспечения составляет в среднем 51,5 тыс. рублей.


В ПФР напомнили, что за апрель 2021 года ветераны боевых действий времен ВОВ получили ежегодную выплату по 10 000 рублей.


За год число живых участников и инвалидов Великой отечественной войны сократилось на 33 %, а общее число ветеранов войны сократилось на 25 %, с 8619 до 6499 человек. Годом ранее в Кузбассе проживали 498 ветеранов ВОВ (участников и инвалидов). Таким образом, их количество всего за год сократилось на треть.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/24756

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined