Количество умерших жителей Кузбасса с COVID-19 приблизилось к 1 000

По последним данным на 4 августа, медики подтвердили смерть еще шести пациентов, зараженных коронавирусом. Таким образом, на сегодняшний день число летальных исходов после заболевания достигло 999.

- У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Кемерове.

У мужчины 1941 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Кемерове.

У мужчины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Новокузнецке.

У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Киселевске.

У мужчины 1942 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Междуреченске, - сообщается в правительственном Telegram-канале.

Кроме того, за сутки коронавирус выявили еще у 200 кузбассовцев. Всего с начала пандемии в Кемеровской области официально подтверждено 46 874 случаев заболевания COVID-19. Из их 43 955 вылечились и были выписаны.

Продолжают получать лечение 1 920 пациентов, под наблюдением в стационарах и на дому - 13 554.