Количество умерших в Кемеровской области превысило количество родившихся на 137%

0
Фото:  

Управление ЗАГС Кемеровской области опубликовала статистику за третий квартал 2021 года. Согласно данным, смертность превысила рождаемость более чем на 137%

Сообщается, что за третий квартал 2021 года в Кузбассе родились 5 689 человек, при этом умерли 13 497. Таким образом, количество умерших превысило количество рожденных более чем на 137%. В прошлом году показатели были иными: 6 251 человек появился на свет, ушли из жизни 10 016 кузбассовцев.


Больше всего детей родилось в областной столице ‒ 1 759 человек. Новокузнецк по этому показателю отстает ‒ 1 288 новорожденных.


При этом южная столица Кузбасса лидирует по смертности. За третий квартал этого года там было зарегистрировано 3 069 смертей. В Кемерове число умерших меньше ‒ 2 913 человек, приводится в статистике ЗАГС Кузбасса.


Ранее редакция AVOKADO писала о том, что, согласно статистике Росстата, число умерших в Кемеровской области превысило число родившихся в два раза.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30454

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined