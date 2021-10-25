Количество умерших в Кемеровской области превысило количество родившихся на 137%

Сообщается, что за третий квартал 2021 года в Кузбассе родились 5 689 человек, при этом умерли 13 497. Таким образом, количество умерших превысило количество рожденных более чем на 137%. В прошлом году показатели были иными: 6 251 человек появился на свет, ушли из жизни 10 016 кузбассовцев.

Больше всего детей родилось в областной столице ‒ 1 759 человек. Новокузнецк по этому показателю отстает ‒ 1 288 новорожденных.

При этом южная столица Кузбасса лидирует по смертности. За третий квартал этого года там было зарегистрировано 3 069 смертей. В Кемерове число умерших меньше ‒ 2 913 человек, приводится в статистике ЗАГС Кузбасса.

Ранее редакция AVOKADO писала о том, что, согласно статистике Росстата, число умерших в Кемеровской области превысило число родившихся в два раза.