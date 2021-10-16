Количество умерших от COVID-19 в Кузбассе снова увеличилось

По данным сводки на субботу, 16 октября, за сутки скончались шестеро человек, которые болели коронавирусом.

– У мужчины 1968 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Прокопьевске.

У мужчины 1965 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Новокузнецке.

У женщины 1933 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, сахарного диабета. Она проживала в Белове.

У женщины 1937 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Белове.

У подростка 2004 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне генетического заболевания, ожирения. Он проживал в Новокузнецке.

У женщины 1935 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек, эндокринной патологии, заболевания желудочно-кишечного тракта. Она проживала в Кемерове, – следует из сообщения от властей.

Также стало известно, что суточный прирост больных в Кузбассе составил 204 человек. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 59 717 жителей региона, а скончались 1 385 из них.

В настоящий момент в медицинских учреждениях Кемеровской области лечение получают 1 217 пациентов, под наблюдением медиков находятся 12 135 человек.