Количество умерших от COVID-19 кузбассовцев превысило 2 000 человек

Согласно официальной информации на утро 12 февраля, девять кузбассовцев с диагностированной коронавирусной инфекцией скончались за минувшие сутки. Таким образом, всего в регионе было зафиксировано 2 006 случаев смерти от последствий опасного вируса.

Власти Кемеровской области обнародовали следующие данные о новых жертвах коронавируса:

У женщины 1961 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, ожирения. Она проживала в Ленинске-Кузнецком.

У женщины 1970 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета, хронической болезни почек, хронического бронхита. Она проживала в Ленинске-Кузнецком.

У женщины 1943 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемерове.

У мужчины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, бронхиальной астмы, анемии, патологии центральной нервной системы. Он проживал в Юрге.

У женщины 1963 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопатологии, патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек, патологии желудочно-кишечного тракта. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения. Она проживала в Новокузнецке.

У мужчины 1972 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне заболевания печени. Он проживал в Киселевске.

У женщины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии желудочно-кишечного тракта. Она проживала в Новокузнецке.

Кроме того, за прошедшие сутки заболели COVID-19 более 2 300 человек. Это очередной антирекорд заболеваемости в регионе.