Количество умерших носителей COVID-19 в Кузбассе увеличилось

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В Кемеровской области зафиксированы новые случаи смерти среди зараженных коронавирусом граждан.

За последние сутки в Кузбассе после заражения коронавирусной инфекцией скончались еще 5 человек.

- У мужчины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопатологии, заболевания желудочно-кишечного тракта. Он проживал в Новокузнецком муниципальном районе.
У женщины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Кемерове.
У женщины 1936 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Юрге.
У женщины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Полысаево.
У женщины 1940 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове.
У женщины 1941 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке,- сообщили в правительственном Telegram-канале.

За время пандемии в регионе скончались 945 человек, у которых ранее был официально выявлен коронавирус. Общее количество зафиксированных случаев заражения при этом достигло 44 842, увеличившись за сутки более чем на 200. Из этого числа 42 008 пациентов уже выздоровели.

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