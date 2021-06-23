Количество укушенных клещами кузбассовцев превысило 20 тысяч человек

Общее количество кузбассовцев, укушенных клещами в регионе с начала сезона текущего года, по последним данным Роспотребнадзора составляет 21 744 человека, из которых 4 753 человека – это дети и подростки в возрасте до 17 лет.

Только за прошедшую неделю с соответствующими жалобами к специалистам обратились 2 968 человек, 607 из них – дети. Темпы присасывания таежных кровопийц к кузбассовцам сбавились, однако не значительно: за прошлую неделю клещей на себе обнаружили 3345 человек, детей из них – 689.

Также сообщается и о количестве исследований, проведенных после снятия клещей, - осмотрели специалисты 11 544 насекомых. Так, в 386-ти клещах обнаружен возбудитель. На наличие клещевого боррелиоза, эрлихиоза и анаплазмоза исследовано 6289 клещей, в 1658-ми клещах обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза, в 112-ти клещах – возбудитель анаплазмоза, в 254-х клещах – возбудитель эрлихиоза.

В больницы были госпитализированы 136 человек с подозрением на клещевые инфекции. Был зарегистрирован 1 больной с диагнозом «Моноцитарный эрлихиоз человека», у 4 подтвердилось заболевание клещевым вирусным энцефалитом.