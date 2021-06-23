+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Количество укушенных клещами кузбассовцев превысило 20 тысяч человек

0
Фото:  

Медики в Кемеровской области только за последнюю неделю осмотрели почти 3 тысячи горожан, включая и детей, обратившихся в больницы из-за присасывания паукообразных насекомых.

Общее количество кузбассовцев, укушенных клещами в регионе с начала сезона текущего года, по последним данным Роспотребнадзора составляет 21 744 человека, из которых 4 753 человека – это дети и подростки в возрасте до 17 лет.


Только за прошедшую неделю с соответствующими жалобами к специалистам обратились 2 968 человек, 607 из них – дети. Темпы присасывания таежных кровопийц к кузбассовцам сбавились, однако не значительно: за прошлую неделю клещей на себе обнаружили 3345 человек, детей из них – 689.


Также сообщается и о количестве исследований, проведенных после снятия клещей, - осмотрели специалисты 11 544 насекомых. Так, в 386-ти клещах обнаружен возбудитель. На наличие клещевого боррелиоза, эрлихиоза и анаплазмоза исследовано 6289 клещей, в 1658-ми клещах обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза, в 112-ти клещах – возбудитель анаплазмоза, в 254-х клещах – возбудитель эрлихиоза.


В больницы были госпитализированы 136 человек с подозрением на клещевые инфекции. Был зарегистрирован 1 больной с диагнозом «Моноцитарный эрлихиоз человека», у 4 подтвердилось заболевание клещевым вирусным энцефалитом.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/26310

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined