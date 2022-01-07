Количество смертей от коронавируса в Кузбассе увеличилось за сутки

По сводке на утро 7 января, пятеро кузбассовцев умерли от последствий коронавирусной инфекции за минувшие сутки. Общее количество смертей от последствий опасного вируса в регионе увеличилось до 1 744.

Власти Кемеровской области сообщили следующую информацию о новых жертвах COVID-19:

У женщины 1934 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке.

У мужчины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Новокузнецке.

У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.

У женщины 1936 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Тяжине.

У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он проживал в Новокузнецке.

Кроме того, за прошедшие 24 часа коронавирусной инфекцией заразились более 260 кузбассовцев.