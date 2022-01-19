Количество случаев COVID-19 в Кузбассе превысило 90 000

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Медики зарегистрировали новые случаи заражения коронавирусной инфекцией на территории Кемеровской области.

Согласно данным на утро 19 января, 298 кузбассовцев заболели COVID-19 за минувшие сутки. Это на 18 человек больше, чем было зафиксировано накануне. Таким образом, всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 90 118 случаев заражения.


Кроме того, несколько кузбассовцев с COVID-19 скончались за прошедшие 24 часа. За это же время вылечились от опасного вируса 307 человек, на лечении находятся 5 944 пациента. Специалисты осуществляют наблюдение за 6 111 жителями региона.


Ранее редакция AVOKADO писала о риске перевода больниц Кузбасса в экстренный режим работы из-за всплеска заболеваемости, который может быть связан с новым штаммом коронавируса "омикрон". Специалисты сообщили о смерти двух новорожденных с подтвержденным диагнозом "COVID-19".

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